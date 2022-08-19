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«Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
19.08.2022

«Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»


    • 18 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития судостроительной промышленности. Как сообщает пресс-служба Кремля, в первую очередь речь шла о выполнении производственных программ отечественных верфей.

    «Нужно сделать всё, чтобы обеспечить выполнение производственных программ, свести к минимуму влияние – ясно, что всё свести к нулю невозможно, но к минимуму нужно свести влияние текущих негативных факторов, а также избежать их повторения в будущем», – сказал на совещании президент.

    «В целом же подчеркну: ситуация в мире, как вы знаете, поведение наших западных партнёров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения. Я уже много раз говорил об этом. Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать, но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям нужно. Нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране».

    В.Путин особо отметил, что «у России есть всё необходимое для уверенного, долгосрочного развития судостроения, включая колоссальный опыт и наработки в этой сфере, ресурсную и промышленную базу, огромный потенциал научной и конструкторской школ».

    «Нужно дать ход инициативам российских судостроителей, их отечественных поставщиков и заказчиков, поддержать модернизацию наших верфей и предусмотреть удобные финансовые механизмы, чтобы внутри России появились новые заказы на качественные современные суда, в том числе суда ледового класса для наращивания возможностей Северного морского пути и других наших арктических проектов. Всё это необходимо для того, чтобы росла загрузка отечественных предприятий, создавались рабочие места в этой сложной, высокотехнологичной отрасли», – сказал глава государства.

    Президент отметил, что, учитывая длительный цикл производства судов, необходимо задать долгосрочные ориентиры развития судостроения, заказы должны быть соответствующим образом выстроены. Нужно верстать планы верфей, исходя из потребностей самих заказчиков: транспортных, рыбопромысловых, энергетических и других компаний. «Напомню, что именно их оценка является ключевым критерием работы всей отрасли», – резюмировал В.Путин.

    Фото: сайт Кремля

     


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