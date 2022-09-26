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Греческие судовладельцы не согласны с санкциями в отношении морских перевозок российских грузов
26.09.2022

Греческие судовладельцы не согласны с санкциями в отношении морских перевозок российских грузов


    • Союз греческих судовладельцев (UGS) поставил под сомнение применение санкций на перевозку российских экспортных грузов, таких как уголь и удобрения, а также других ключевых товаров и продуктов в страны, которые не ввели санкции в отношении к России, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на циркуляр организации.

     

    UGS утверждает, что такие перевозки разрешены во избежание негативного влияния на продовольственную и энергетическую безопасность третьих стран по всему миру.

     

    В циркуляре UGS ссылается на новые рекомендации, опубликованные Европейской комиссией. Однако, несмотря на новые рекомендации, фрахтователи во избежание какие-либо юридических проблем заявляют судовладельцам, что они отказываются от судов, которые совершали заходы в российские порты.

     

    «Новое руководство разъясняет и документирует мнение Европейской комиссии о том, что перевозка грузов, указанных в приложениях XXI и XXII [регламента ЕС 833/2014], является правомочной и свободной для перемещения товаров между Россией и третьими странами», — цитирует Seatrade Maritime News документ. — Правомочность и законность перевозок указанных товаров включает… финансовое содействие, которое — чтобы снять любые сомнения — однозначно включает брокерскую и страховую деятельность».

     

    В августе этого года ЕС запретил прямой импорт российского угля на свою территорию. В ближайшие месяцы ЕС готовит сделать то же самое и в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В августе чиновники Еврокомиссии заявили, что ЕС будет считать незаконными действия своих граждан и компаний по перевозке таких товаров в третьи страны.

     

    Согласно новому регламенту от 19 сентября, европейская комиссия разъяснила, что перевозка российского угля, удобрений, кормов для животных, некоторых углеводородов, древесины и цемента в третьи страны «должна быть разрешена для борьбы за продовольственную и энергетическую безопасность во всем мире».

     

    «UGS особенно заинтересована в данном вопросе, поскольку ее члены образуют крупнейшее в мире сообщество судовладельцев, особенно танкеров и балкеров», — поясняет Seatrade Maritime News.

    Фото: Pinterest


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