«Загрузка российский верфей достаточно высокая»

Загрузка мощностей судостроительной отрасли сейчас достаточно высокая, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на совещании 18 августа с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития судостроительной промышленности.

«На 63 судостроительных предприятиях в разных стадиях строительства находятся около 300 судов и морской техники. Плюсом к этому в собранной Минпромторгом потребности государственных и частных заказчиков до 2035 года ещё находятся более 700 судов разных типов, но пока далеко не по всем имеются технические характеристики, а также финансовое обеспечение и, соответственно, наличие твёрдых заказов», — цитирует главу Минпромторга пресс-служба Кремля.

Д.Мантуров подчеркнул, что в последние годы гражданское судостроение восстанавливает свои позиции, которые были утрачены в постсоветский период, и осваивает новые виды техники. «Мы начали строить круизные теплоходы ПКС-180, PV300, модернизированные суда на подводных крыльях «Комета», «Метеор», «Валдай». Эту линейку дополнили электрокатамараны, очень востребованы сегодня Ecocruiser, Ecobus. Серийно выпускаем грузовые суда «река–море». И заходим в нишу крупнотоннажного грузового транспорта, строящегося на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда»: верфь уже сдала первые танкеры типа «Афрамакс», строятся газовозы и продуктовозы для Севморпути».

Кроме того, добавил министр, сейчас на заводах в разной степени готовности находятся 70 судов для рыбодобывающей отрасли.

«Активно строим ледокольный флот, который является одним из основных приоритетов. Уже сданы два 60-мегаваттных ледокола. Ещё один спустим в этом году и два – после 2024 года. «Росатом» также подтверждает необходимость строительства до 2030 года дополнительно двух серийных атомных ледоколов, судна атомного технологического обслуживания и четырёх ледоколов на органическом топливе», – продолжил Д.Мантуров.

Также он поднял проблему удорожания судов в процессе строительства. «Правительством дано поручение заинтересованным ведомствам уточнить все параметры с учётом планируемых грузо- и пассажиропотоков. Это необходимо, в первую очередь чтобы чётко рассчитывать стапельную загрузку. Поскольку это длительный цикл постройки, происходит на нём также удорожание. Судостроители уже не раз сталкивались с такой проблемой, особенно когда заключали контракты с твёрдой ценой при отсутствии проекта. В результате, чтобы сдать судно, они вынуждены брать на себя убытки за превышение первоначальной стоимости».

В связи с этим совместно с Минфином принято решение о проведении аудита накопленной задолженности. «Начнём с предприятий ОСК, и по итогам будут сформированы предложения по возможному последующему их финансовому оздоровлению, – сказал глава Минпромторга. – Чтобы в будущем исключить подобные ситуации, я дал поручение Объединённой судостроительной корпорации не заключать контракты без получения независимой технико-экономической экспертизы».

В дальнейшем предлагается закрепить этот принцип на законодательном уровне для всех предприятий отрасли как в отношении государственных заказов, так и проектов компаний с госучастием. Соответствующие поправки в Федеральный закон «О промышленной политике» внесены в Государственную Думу, прошли уже первое чтение, и ожидается их принятия в начале осенней сессии.

Судостроители проводят сегодня ревизию остальных проектов на предмет необходимых изменений, уточнения затрат на их перепроектирование. «Это объективно сдвинет вправо сроки их сдачи. Но, чтобы заказчики не применяли к верфям штрафные санкции, мы предлагаем увеличить на два года время, отведённое под строительство, с уточнением окончательной стоимости, как это было сделано, например, в отношении капитальных объектов в строительном комплексе. Такого рода изменения в законодательстве, если Вы нас поддержите, мы подготовим», – пояснил министр.

«Что касается новых проектов, потенциальным заказчикам будет предложен типовой набор судов разного назначения с максимальным использованием отечественного оборудования. Тем самым мы повысим серийность, снизим стоимость самих судов, ну и, главное, сдемпфируем риски срыва поставок», – резюмировал Д.Мантуров.

Фото: сайт Минпромторга