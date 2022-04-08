Пятый пакет санкций

Евросоюз в пятницу официально принял пятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters. Он включает запрет на заход российских судов в порты ЕС и на въезд российских грузовиков в страны ЕС.

Кроме того, вводится запрет на импорт угля, древесины, химической продукции и ряда других товаров, в частности, цемента, морепродуктов и спиртного. Суммарная стоимость таких поставок оценивается в 5,5 млрд евро в год.

Кроме того, в санкционный список включены еще четыре российских банка, включая ВТБ.

Введение запрета на импорт угля в полном объеме отложено до августа. Однако с момента официальной публикации пятого пакета санкций в эту пятницу (на момент публикации этой статьи на сайте Еврокомиссии официального сообщения не было) подписание новых контрактов запрещено.

Евросоюз также ввел ограничения на поставку в Россию ряда товаров, в частности, авиационного топлива, квантовых компьютеров, высокотехнологичной электроники и полупроводников, программного обеспечения, высокоточного оборудования и транспортного оборудования. Суммарная стоимость такой продукции оценивается в 10 млрд евро в год.