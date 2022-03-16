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Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз промышленной продукции
16.03.2022

Утвержден порядок выдачи разрешений на вывоз промышленной продукции


    • 9 марта 2022 года правительством приняло постановление №312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации». Документ определяет разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия отдельных видов промышленной продукции (список кодов ТН ВЭД в приложенном документе).

    Требование о разрешительном порядке вывоза не распространяется на товары, произведённые на территории России, и имеющие сертификат о происхождении по форме СТ-1. В ближайшее время список документов, с помощью которых можно подтвердить российское происхождение, будет расширен.

    В соответствии с постановлением Минпромторг России подготовил Порядок выдачи разрешений.

    Согласно Порядку, разрешения на вывоз промышленной продукции будут выдаваться профильными департаментами Минпромторга России на основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя.

    Также Порядок предусматривает приложение дополнительных сведений для определенных товарных групп, например, сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения, продукции станкостроения и тяжелого машиностроения и др.

    Заявление и документы, поступившие в Министерство, регистрируются в день поступления и в течение 1 рабочего дня передаются на рассмотрение в профильный департамент.

    Проверка заявления осуществляется в течение 5 рабочих дней. В случае некомплектности документов и (или) их недостоверности, направляется уведомление для уточнения сведений. В случае соблюдения процедуры, профильный департамент направляет заявителю разрешение на вывоз.

    № 311 от 9 марта 2022 года

     


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