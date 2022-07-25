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25.07.2022

Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки

    • 22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции. Документ подписали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    «Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года», – говорится в пресс-релизе.

    Как поясняется на сайте МИД РФ, «Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против России».

    Фото: правительство РФ


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