Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки

22 июля в Стамбуле состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции. Документ подписали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырьё для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года», – говорится в пресс-релизе.

Как поясняется на сайте МИД РФ, «Речь идет, в частности, о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, добиться конкретных исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против России».

Фото: правительство РФ