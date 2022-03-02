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ЕАЭС ратифицируют Соглашение о применении навигационных пломб
02.03.2022

ЕАЭС ратифицируют Соглашение о применении навигационных пломб


    • В Евразийском экономическом союзе будут приняты меры, способствующие скорейшей ратификации Соглашения о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также организации дальнейшей работы стран Союза и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по реализации соглашения, сообщает пресс-служба ЕЭК.

    Такое решение позволит уже в этом году обеспечить выполнение мероприятий, необходимых для реализации соглашения. Такое поручение дали главы правительств стран ЕАЭС на заседании Межправсовета, которое прошло 24-25 февраля в Нур-Султане, с учетом заинтересованности государств-членов в скорейшем запуске механизма отслеживания товаров, предусмотренного соглашением.

    В рамках этого поручения страны определят на уровне национального законодательства организации, которые будут выступать национальными операторами отслеживания перевозок. Комиссии совместно с государствами Союза необходимо будет разработать 28 актов Комиссии, необходимых для обеспечения функционирования механизма отслеживания перевозок.

    Соглашение о навигационных пломбах предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак).

    В ЕЭК отмечают, что соглашение о навигационных пломбах позволит минимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах Союза и повысить транзитную привлекательность государств-членов, обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории Союза.


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