Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обнулены импортные пошлины на более чем 450 товаров
18.03.2022

Обнулены импортные пошлины на более чем 450 товаров

    • Совет Евразийской экономической комиссии принял первый пакет мер для повышения устойчивости экономик государств-членов Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

    «С рабочей группой ЕАЭС за 2 недели сформировали Перечень союзных мер, чтобы обеспечить устойчивость экономик каждой из стран и укрепить общий внутренний рынок Евразийского пространства. И мы, и наши партнеры понимаем: степень взаимосвязанности наших экономик высокая – снижение экономической активности в одной стране повлечет последствия для остальных», – цитирует пресс-служба ведомства министра Максима Решетникова.

    Он подчеркнул, что для обеспечения устойчивости экономик есть серьезная основа – стабильный рост товарооборота между странами в последние годы. В 2021 году объем взаимной торговли товарами ЕАЭС составил более 72 млрд долларов США, что почти на треть больше, чем годом ранее.

    В числе ключевых принятых мер глава Минэкономразвития М.Решетников назвал снижение ставок ввозных таможенных пошлин и применении тарифных льгот в отношении самых важных категорий товаров: продовольствия, лекарств, сырья для металлургии и строительства, комплектующих для транспорта.

    Льгота на ввоз овощей составит в среднем 10% от их стоимости. Обнуляются пошлины на компоненты для производства детского питания (скидка 5-10%), на строительные материалы (скидка 10-15%). Решения позволят не допустить дефицита критически важных товаров на рынке и снизят рост цен для конечного потребителя.

    Значительно упрощены Правила регистрации медицинских изделий – что позволит обеспечить потребности людей в медикаментах в условиях внешних ограничений.

    Еще один пункт – упрощение подтверждения страны происхождения товаров. Так как оригиналы сертификатов происхождения традиционно пересылаются авиатранспортом, у импортеров далеко не всегда есть возможность подтвердить происхождение товара, чтобы применить пониженные импортные пошлины. Экономия бизнеса от тарифных преференций составит 110 млн долларов ежегодно.

    Также достигнута договоренность о расширении применения национальных валют во взаимной торговле, формировании новых логистических цепочек и развитии сотрудничества с ключевыми партнерами Союза.

    Всего на заседании Совета удалось договориться об обнулении пошлин более чем по 450 товарам на сумму 19 млрд долларов (импорт). «Это те деньги, которые бизнес сэкономит и потенциально сможет использовать для того, чтобы не повышать цены на товары для населения», – отметил М.Решетников.

    «Решения по вопросам Перечня уже готовятся, будем принимать их в оперативном порядке – от сроков их рассмотрения зависит стабильность экономических процессов в наших странах», – сказал он.

    Рабочая группа уже наметила контуры второго пакета мер, которые будут в дальнейшем прорабатываться в рамках следующих заседаний.

    «Для нас развитие евразийской экономической интеграции является одной из приоритетных задач. И мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное развитие наших стран, устраняем барьеры для работы бизнеса, сообща принимаем решения для укрепления национальных экономик» – подчеркнул М.Решетников.

    Министр также подчеркнул, что принципиально важно формировать новые логистические цепочки – новые каналы экспорта и импорта, транспортные коридоры, создавать благоприятный режим для перевозок грузов в приоритетных направлениях. «Будем расширять торгово-экономическое сотрудничество с ключевыми дружественными партнерами Союза и с ними устранять технические барьеры во взаимной торговле», – резюмировал он.

    Фото: сайт Минпромторга


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.01.2022
    Экспорт и импорт зерновых: 11 месяцев 2021, вывоз пшеницы из России составил почти 30 млн тонн
    Россия по итогам 11 месяцев 2021 года экспортировала 29,9 млн тонн пшеницы и меслина […]
    2021Зерновые грузыИмпортЭкспорт
    0
    04.02.2022
    Мясной импорт в январе-ноябре 2021 года в деталях
    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-ноябрь 2021 года в Россию было ввезено 500,9 […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    02.03.2022
    В каких регионах снизился импорт в 2021 году
    По итогам 2021 года поставки в Россию составили 293,4 млрд долларов, на 26,6% больше по сравнению с 2020 годом.
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    14.02.2022
    Первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС
    На заседании рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе принято решение […]
    ЕАЭСпоправкиТаможенный кодекс
    0
    14.01.2022
    ТОП-5 падающих товарных позиций в импорте в январе-сентябре 2021 года
    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, за первые 9 месяцев 2021 года поставки в […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    25.02.2022
    В КНР увеличили список импортных товаров для трансграничной электронной торговли
    С 1 марта 2022 года в КНР вступает в силу обновленный «Список импортных товаров […]
    ИмпортКитайэлектронная торговля
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.03.2022 HHLA снова принимает российские контейнеры
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 вырос на 3,7%
    17.03.2022 Новый сервис между Балтикой и США
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    16.03.2022 Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    15.03.2022 Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года увеличился на 13,7%
    Госрегулирование Показать всё
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти