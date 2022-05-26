Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Equinor передала «Роснефти» свои доли в четырех СП
26.05.2022

Equinor передала «Роснефти» свои доли в четырех СП


    • Норвежская компания Equinor передала «Роснефти» свои доли участия в четырех совместных предприятиях с российской компанией.

    «Компания освобождается от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», — говорится в заявлении Equinor.

    Equinor решила начать процесс выхода из совместных проектов в России  27 февраля этого года. С того времени компания приостановила все новые инвестиции в российские проекты, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении в размере 1 млрд долларов на балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

    В компании отмечают, что «выход из всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России».

    Фото: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.05.2022
    Как собирают крупнейшую в мире плавучую ветряную электростанцию
    Компания Equinor опубликовала видео сборки крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции Hywind Tampen мощностью […]
    EquinorветроэлектростанцияВидеоНорвегия
    0
    11.05.2022
    США ввели санкции в отношении семи российских судоходных компаний
    США ввели санкции в отношении семи российских судоходных компаний, сообщает The Maritime Executive со […]
    ОборонлогистикаРоссияСанкциисудоходные компании
    0
    07.04.2022
    Европа начинает охоту за углем
    Европа увеличивает поставки угля со всего мира на фоне возможного запрета на импорт из России
    Еврокомиссиязапрет экспортаРоссияСанкции
    0
    04.03.2022
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся в России, на порты Латвии
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, […]
    КазахстанЛатвияПереориентация грузовПорты
    0
    08.04.2022
    Пятый пакет санкций
    Евросоюз в пятницу официально принял пятый пакет антироссийских санкций
    ЕвросоюзИмпортСанкцииЭкспорт
    0
    03.03.2022
    HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заявила, что не будет обрабатывать контейнеры на/из России […]
    HHLAКонтейнерыСанкции
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.05.2022 Контейнерооборот портов Испании, Q1 2022
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    25.05.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 апреля 2022 года
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    26.05.2022 Единое окно в портах станет обязательным
    26.05.2022 Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами
    25.05.2022 Индия ограничивает экспорт сахара
    25.05.2022 Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска
    25.05.2022 Восточное направление максимально востребовано
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти