Equinor передала «Роснефти» свои доли в четырех СП

Норвежская компания Equinor передала «Роснефти» свои доли участия в четырех совместных предприятиях с российской компанией.

«Компания освобождается от всех будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», — говорится в заявлении Equinor.

Equinor решила начать процесс выхода из совместных проектов в России 27 февраля этого года. С того времени компания приостановила все новые инвестиции в российские проекты, прекратила торговлю нефтегазовыми продуктами из России и объявила об обесценении в размере 1 млрд долларов на балансе по состоянию на 31 марта 2022 года.

В компании отмечают, что «выход из всех совместных предприятий был завершен в соответствии с санкционным законодательством Норвегии и ЕС в отношении России».

Фото: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA