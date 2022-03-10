Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
10.03.2022

Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины

    • Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее, сообщается на сайте ведомства.

    Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. «Это позволит гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза», – говорится в пресс-релизе.

    По данным Минпромторга, на российских производителей этих материалов приходится от 10% до 15% их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить их будет невозможно. В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья. Проект соответствующего постановления уже внесен Минэкономразвития России в правительство, ожидается, что он будет утвержден в ближайшее время.

    Фото: сайт Минпромторга


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2022
    Еврокомиссия оспорит ограничения Россией экспорта древесины
    21 января Еврокомиссия намерена запросить консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с […]
    ВТОДревесинаЕврокомиссияОграничение экспорта
    0
    05.03.2022
    Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт удобрений
    Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней […]
    МинпромторгОграничение экспортаУдобрения
    0
    10.01.2022
    Индонезия приостановила экспорт угля
    С 1 января Индонезия приостановила экспорт угля сроком на один месяц. В министерстве энергетики […]
    ЗапретИндонезияОграничение экспортаУголь
    0
    18.01.2022
    Электронный документ на транспортировку древесины
    С 1 января 2022 года в РФ введен электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины. […]
    ДревесинаЗаконтранспортировка
    0
    09.03.2022
    Запрещен вывоз из России иностранных медицинских изделий
    В России введён временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление […]
    медицинские изделияОграничение экспорта
    0
    09.03.2022
    Экспорт производных метанола рекомендовано приостановить
    5 марта в Минпромторге России состоялось рабочее совещание по текущей ситуации на рынке метанола. […]
    метанолМинпромторгЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.03.2022 Линии отменяют рейсы
    09.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти