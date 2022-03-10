Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины

Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее, сообщается на сайте ведомства.

Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. «Это позволит гарантировано обеспечить потребности внутреннего рынка в доступном сырье, а также стимулировать дальнейшее увеличение глубины переработки древесины внутри страны. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза», – говорится в пресс-релизе.

По данным Минпромторга, на российских производителей этих материалов приходится от 10% до 15% их потребления Финляндией, а значит, единовременно заместить их будет невозможно. В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья. Проект соответствующего постановления уже внесен Минэкономразвития России в правительство, ожидается, что он будет утвержден в ближайшее время.

Фото: сайт Минпромторга