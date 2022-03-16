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Число временных пунктов пропуска для экспорта лесопродукции могут увеличить
16.03.2022

Число временных пунктов пропуска для экспорта лесопродукции могут увеличить


    • Минпромторг России разработал проект постановления правительства РФ, определяющий и предусматривающий увеличение числа временных пунктов пропуска для экспорта продукции лесопромышленного комплекса.

    Как поясняют в Минпромторге, проект постановления разработан в целях оказания поддержки предприятиям, выпускающим экспортоориентированный товар, для поиска наиболее оптимальных транспортных решений при организации доставки готовой продукции зарубежным контрагентам в требуемых объемах и сроках, а также гибкости логистических потоков.

    Проект предусматривает возможность вывоза через все возможные пункты пропуска с территории РФ в зарубежные страны пиломатериалов, пеллетов и брикетов, которые являются востребованными продуктами в Дании, Бельгии, Великобритании, Италии, Японии, Нидерландах и Финляндии.

    Решение не коснется продукции, запрет на вывоз которой был определен постановлением правительства №311, №312, №313 от 9 марта 2022 года.

    Напомним, в начале года Россия сократила количество приграничных пунктов пропуска, через которые осуществляется экспорт древесины в страны Евросоюза, с более чем 30 до одного (Люття, Финляндия). В ЕС посчитали, что сократив количество пунктов, технически способных обрабатывать такой экспорт, Россия нарушает принцип ВТО, запрещающий подобные ограничения.

    На прошлой неделе Минпромторг предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее.

    Фото: сайт Минпромторга


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