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Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь-август 2022
28.10.2022

Экспорт электроэнергии из РФ в ЕС, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт электроэнергии в Евросоюз в январе-августе 2022 года составил в денежном эквиваленте 1,36 млрд евро, на 234% больше показателя аналогичного периода 2021 года, когда Евросоюз импортировал из РФ электроэнергии на сумму 583,1 млн евро.

    В отчетном периоде самые маленькие поставки электроэнергии в евро из РФ в ЕС были в июне – на сумму 55,3 млн евро (+22% относительно июня 2021 года) и в мае – на 63,8 млн евро (+172%). Больше всего электроэнергии в Евросоюз Россия экспортировала в январе – на сумму 130,2 млн евро, тогда как в аналогичном месяце прошлого года – 49,3 млн евро (+264%), и в августе – на сумму 146,4 млн евро. В августе 2021 года ЕС импортировал из РФ электроэнергии на сумму 69,7 млн евро (+210%).

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    В числе крупнейших покупателей российской электроэнергии в январе-августе этого года были Финляндия, Литва и Латвия.

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    Финляндия за первые 8 месяцев этого года заплатила России за электроэнергию 331,6 млн евро, что на 136% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ экспортировала в эту страну электроэнергии на сумму 242,7 млн евро. При этом поставок электроэнергии из РФ в Финляндию в июне, июле и августе этого года не было. Больше всего электроэнергии в денежном эквиваленте Финляндия экспортировала в январе – на сумму 100,2 млн евро (+277% относительно января 2021 года). Самая маленькая поставка была в мае – на сумму 24,5 млн евро (-11%).

    Литва в январе-августе значительно наращивала импорт электроэнергии из РФ. Экспорт электроэнергии в денежном эквиваленте из РФ в эту страну в отчетном периоде составил 312,4 млн евро, на 438% больше, чем в январе-августе 2021 года, когда Литва заплатила РФ 71,1 млн евро. Самые маленькие объемы электроэнергии были в январе – на сумму 20,4 млн евро (+200%) и в апреле – на сумму 21,7 млн евро (+374%). Самые крупные поставки из РФ в Литву были в июле – на сумму 60,4 млн евро, тогда как в июле 2021 года – на 9,3 млн евро, и в августе – на сумму 86,6 млн евро. В августе прошлого года Литва импортировал из РФ электроэнергии на сумму 9.1 млн евро (+621%).

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    Латвия в январе-августе этого года заплатила РФ за электроэнергию 154,2 млн евро, тогда как за первые 8 месяцев 2012 года – 31,9 млн евро (+494%). Поставки в денежном эквиваленте резко возросли с мая. В мае РФ поставила в эту страну электроэнергии на сумму 10,4 млн евро, тогда как годом ранее – 2,1 млн евро (+495%). Самый большой объем российской электроэнергии Латвия получила в августе – на сумму 59,7 млн евро.

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