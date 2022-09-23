Экспорт макаронных изделий из стран Евросоюза в Россию, январь-июнь, 2022

По данным Евросоюза, экспорт макаронных изделий из стран Евросоюза в Россию за январь-июнь 2022 года составил 7426 тонн, что на 41,7% меньше аналогичного показателя 2021 году, когда в нашу страну было завезено 12744 тонны. В денежном эквиваленте экспорт макаронных изделий из ЕС в РФ составил 12 млн евро, это на 21% меньше суммы, которую Россия заплатила в январе-июне 2021 года – 15,2 млн евро.

С марта 2022 года зафиксировано значительное падение экспорта этой продукции. Так, в марте было отгружено на 61,2% меньше, чем в марте 2021 года – 1044 тонн в 2022 году против 2695 тонн в 2022 году. В апреле экспорт макаронных изделий стран Евросоюза в Россию сократился на 68% по отношению к апрелю 2021 года – с 2049 тонн до 655 тонн. В мае этого года было отгружено 683 тонны этой продукции, когда как в мае прошлого – 1718 тонн (-60,2%). В июне экспорт упал практически два раза относительно аналогичного периода 2021 года – с 2157 тонн до 1020 тонн.

Самый крупный поставщик в Россию макаронных изделий из стран ЕС – Италия, с долей почти 74%. За январь-июнь 2022 года из Италии было экспортировано 5450 тонны этой продукции, что на 42,2% меньше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия из Италия получила 9434 тонны макаронных изделий. За первое полугодие этого года Россия потратила 7,9 млн евро, что на 33% меньше суммы, потраченной за январь-июнь 2021 года, — 11,8 млн евро.

Германия – на втором месте по экспорту макаронных изделий стран ЕС в Россию. В период с января по июнь этого года немцы отправили 617 тонн макаронных изделий. Такой же объем этой продукции был отправлен за первое полугодие 2021 года – 610 тонн. Однако за объем, полученный в январе-июне этого года, Россия заплатила 0,96 млн евро, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда макаронных изделий было отгружено на 0,73 млн евро.