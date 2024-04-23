Контейнерооборот через Роттердам в первом квартале 2024 вырос

Грузооборот порта Роттердам составил по итогам первого квартала 2024 года 110,1 млн тонн, на 1,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили SeaNews в Администрации порта. Контейнерооборот увеличился – в TEU на 2% до почти 3,3 млн TEU, в тоннах – на 3,3% до 32,5 млн тонн.

Перевалка сухих грузов сократилась на 4,5% до 17,2 млн тонн, главным образом из-за резкого падения грузопотока угля (минус 27,4% до 5,4 млн тонн), что в свою очередь было обусловлено снижением спроса на терминальный угль со стороны тепловых электростанций.

Импорт железной руды увеличился на 23,2% до 6,4 млн тонн на фоне восстановления объемов производства стали в Германии. В то же время, экспорт железной руды и лома упал на 17,7% до 8238 тыс. тонн. Оборот сельхозгрузов снизился на 10,9% до 2,5 млн тонн.

Перевалка наливных грузов сократилась на 3,1% до 52,6 млн тонн за счет снижения объемов сырой нефти (-1,9% до 25,8 млн тонн), нефтепродуктов (-3,4% до 14,6 млн тонн) и прочего налива (-7,6% до 9,2 млн тонн). Грузопоток сжиженного природного газа увеличился на 3,6% до 3,1 млн тонн.

Контейнерооборот показал небольшой рост впервые за последние три года (+2% до почти 3,3 млн TEU в TEU и +3,3% до 32,5 млн тонн в тоннах). Ситуация в красном море привела к существенному снижению в январе-феврале судопотока (-24,5%) и грузопотока (-13,7%) из Азии из-за задержек и отмен рейсов. В марте грузопоток из Азии восстановился, судопоток увеличился на 11,5%.

В других географических сегментах динамика контейнеропотока также положительная. В частности, на 29% выросли фидерные перевозки из Роттердама на порты Средиземного моря. Из-за переориентации судов на маршрут через мыс Доброй Надежды эти порты выпадают из ротации, и грузы, предназначенные для Средиземноморского региона, отправляются туда из Роттердама фидерными сервисами.

В сегменте breakbulk и ро-ро оборот снизился на 1,9% до 7,8 млн тонн из-за снижения грузопотока ро-ро на 3,8% до 6,3 млн тонн. Прочий breakbulk, наоборот, вырос на 7,4% до 1,5 млн тонн.

«Показатели грузооборота демонстрируют сокращение импорта сырья и экспорта готовой продукции. Это говорит о том, что промышленное производство в Европе по-прежнему страдает от высоких цен на энергоносители и низкого спроса со стороны крупнейших потребителей, таких как строительная индустрия, обрабатывающая промышленность и автопром. В росте контейнерооборота мы усматриваем первые признаки того, что мировая торговля восстанавливается. Однако эти признаки восстановления остаются еще очень неуверенными по причине растущей глобальной напряженности», – прокомментировал итоги первого квартала Будевийн Симонс, CEO и временный COO Администрации порта Роттердам.

Фото: Администрация порта Роттердам