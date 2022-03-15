Временно запрещен экспорт сахара и зерновых

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт зерновых, белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующие постановления – №361 и №362 от 14 марта 2022 года – подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года.

Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу.

«Установить с 15 марта по 30 июня 2022 г. включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации пшеницы и меслина (группа 1001 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (группа 1002 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (группа 1003 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (группа 1005 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее — зерновые культуры), — говорится в документе. — Министерству экономического развития Российской Федерации в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления».

Для вывоза сахара и зерна предусмотрен ряд исключений. Так, поставки этой продукции за пределы России будут возможны в том числе для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Ранее решение о временном запрете экспорта сахара и зерновых одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Оно принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

Более подробно с документами можно ознакомиться в прикрепленных файлах.

№ 361

№ 362

Фото: сайт правительства РФ