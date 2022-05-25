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Индия ограничивает экспорт сахара
25.05.2022

Индия ограничивает экспорт сахара


    • С 1 июня правительство Индии ограничивает экспорт сахара до 10 млн тонн в сезоне 2021-2022 год.

    «Решение принято в целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона. Заводам по производству сахара и экспортерам теперь будет необходимо получать разрешение на поставки сахара в другие страны в Министерстве по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии», — говорится в заявлении ведомства.

    Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года или «до дальнейшего распоряжения».

    Напомним, недавно Индия на неопределенный срок ввела запрет на экспорт пшеницы в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности на фоне роста цен на зерно и из-за аномальной жары в марте, которая нанесла ущерб урожаю.


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