Индия ограничивает экспорт сахара

С 1 июня правительство Индии ограничивает экспорт сахара до 10 млн тонн в сезоне 2021-2022 год.

«Решение принято в целях поддержания доступности сахара на внутреннем рынке и стабильной цены на него в стране в течение сезона. Заводам по производству сахара и экспортерам теперь будет необходимо получать разрешение на поставки сахара в другие страны в Министерстве по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Индии», — говорится в заявлении ведомства.

Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года или «до дальнейшего распоряжения».

Напомним, недавно Индия на неопределенный срок ввела запрет на экспорт пшеницы в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности на фоне роста цен на зерно и из-за аномальной жары в марте, которая нанесла ущерб урожаю.