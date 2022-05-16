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Индия ввела запрет на экспорт пшеницы
16.05.2022

Индия ввела запрет на экспорт пшеницы


    • Индия ввела запрет на экспорт пшеницы. Решение принято в целях обеспечения собственной продовольственной безопасности на фоне роста цен на зерно и из-за аномальной жары в марте, которая нанесла ущерб урожаю, сообщает Reuters Запрет введен на неопределенный срок.

    По заявлению индийского правительства, экспорт будет «разрешен по уже выпущенным аккредитивам и по официальному запросу правительств стран в целях удовлетворения своих потребностей в продовольственной безопасности».

    По данным Reuters, в апреле Индия экспортировала 1,4 млн тонн пшеницы,  в мае были подписаны соглашения об экспорте порядка 1,5 млн тонн.

    В феврале индийские власти прогнозировали производство пшеницы на 2021-2022 год в объеме 111,3 млн тонн, но в мае снизили прогноз — до 105 млн тонн. «Из-за рекордной засухи урожай может составить порядка 100 млн тонн, а то и меньше», — цитирует издание свой источник.

    «Этот запрет поднимет мировые цены на пшеницу. Сейчас на рынке нет крупного поставщика», — цитирует издание свой источник.


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