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Катализатор гидроочистки «Роснефти» объемом в 600 тонн доставлен в Индию
11.10.2022

Катализатор гидроочистки «Роснефти» объемом в 600 тонн доставлен в Индию

    • «Роснефть» и индийская компания Nayara Energу подписали контракт на поставку катализатора гидроочистки дизельных фракций производства «РН-Кат».

    Как сообщает пресс-служба «Роснефти», первая партия – более 600 тонн – уже доставлена в Индию.

    Первая поставка катализаторов для зарубежной компании реализована в полном объеме и в запланированные контрактом сроки, подчеркнули в компании. До конца года катализатор «РН-Кат» планируется загрузить на установку гидроочистки дизельного топлива на НПЗ Nayara Energу.

    «РН-Кат» – единственное в России предприятие, которое производит катализаторные системы для процесса гидроочистки дизельных фракций. Катализаторы позволяют получать дизельное топливо, которое соответствует самым современным требованиям.

    В целом катализаторы для российской нефтяной промышленности выпускаются на мощностях, принадлежащих НК «Роснефть» — «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевский завод катализаторов», а также предприятие «РН-Кат» в городе Стерлитамак.

    Фото: «Роснефть»


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