Индия стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая

В сентябре Индия сократила импорт ближневосточной нефти, в то же время российские поставки после двухмесячного снижения выросли. Как пишет Reuters со ссылкой на источники в торговых и судоходных компаниях, в прошлом месяце импорт нефти в Индию с Ближнего Востока упал до 19-месячного минимума, при этом российский импорт восстановился, хотя перерывы в работе НПЗ сказались на общем объеме поставок.

Основным поставщиком нефти в Индию остается Ирак. В то же время Россия вышла на второе место по объему поставок в Индию, обогнав Саудовскую Аравию.

По данным Reuters, из-за ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях – Reliance Industries (RELI.NS) и Indian Oil Corp (IOC.NS) общий объем импорта нефти в Индию в сентябре упал до 14-месячного минимума, составив 3,91 млн баррелей в сутки, на 5,6% меньше, чем годом ранее. В том числе поставки нефти упали до 2,2 млн баррелей в сутки (минус 16,2% к уровню августа 2022), в то время как поставки из России, после падения в предыдущие два месяца, увеличились на 4,6% до 896 тыс. баррелей в сутки.

Доля России в общем объеме импорта нефти в Индию выросла в сравнении с предыдущим месяцем до рекордно высокого уровня – с 19% до 23%, а доля Ближнего Востока снизилась до 56,4% с 59%.

В целом доля поставок в Индию нефти из Каспийского региона – в основном из Казахстана, России и Азербайджана выросла с 24,6% до 28%.

Индия, пользуясь снижением цен, стала вторым крупнейшим покупателем российской нефти после Китая.

«Скидка на российскую нефть сейчас сократилась, но, если сравнить ее стоимость с другими сортами, например, с Ближнего Востока, российская нефть выходит дешевле», – передает Reuters слова одного из источников на индийском НПЗ.

Импорт нефти Саудовской Аравии сократился до трехмесячного минимума – около 758 тыс. баррелей в сутки, на 12,3% меньше, чем в августе, импорт из Ирака упал до самого низкого уровня за год – 948,4 тыс. баррелей в сутки. Импорт из Объединенных Арабских Эмиратов снизился до 16-месячного минимума – порядка 262 тыс. баррелей в сутки.

Увеличение потребления каспийской нефти повлияло на долю других регионов в общем объеме индийского импорта в апреле-сентябре, первой половине финансового года, а также привело к сокращению до исторического минимума доли ОПЕК на рынке третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, анализирует Reuters.

В первой половине этого финансового года индийские нефтепереработчики также сократили закупки африканской нефти, в основном на спотовом рынке. Однако поставки с Ближнего Востока выросли на фоне низкой базы прошлого года, когда вторая волна коронавируса привела к существенному сокращению спроса на топливо.