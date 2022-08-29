Контейнерный поезд из Гуанъюаня в Петербург

24 августа из китайского Гуанъюаня в юго-западной провинции Сычуань отправился контейнерный поезд в Санкт-Петербург, сообщает информационное агентство Xinhua.

Состав доставит в северную столицу 50 контейнеров с мелованной бумагой, техникой и оборудованием. Стоимость груза составляет 11 млн юаней (1,59 млн долларов).

Поезд пересечет границу между Китаем и Казахстаном через КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и прибудет в пункт назначения через 12 дней.

По словам главы компании Sichuan Shanjiu Supply Chain Management Co., Ltd., которая является одним из операторов контейнерного поезда, по сравнению с традиционными морскими перевозками доставка товаров грузовыми поездами Китай – Европа может сократить общее время доставки примерно на 20 дней, что позволит предприятиям сэкономить от 10% до 15% затрат на логистику.

Фото: Xinhua