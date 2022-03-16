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Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
16.03.2022

Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ


    • 14 марта вступил в силу Федеральный закон №56-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон содержит пакет мер, направленных на обеспечение устойчивой работы транспортного комплекса в условиях cанкционных ограничений, введённых рядом зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минтранса.

    В частности, установлена возможность на уровне ведомственных актов Минтранса России определять особенности применения актов международных организаций. Таким образом, данный закон предусматривает возможность применения на территории Российской Федерации актов международных организаций в сфере железнодорожного транспорта с учетом особенностей российской правовой системы.

    Положения закона направлены в том числе на защиту интересов российских владельцев грузовых вагонов и не содержат положений об одностороннем удержании грузовых вагонов, принадлежащих железнодорожным администрациям зарубежных стран.

    В части пономерного учета грузовых вагонов остается неизменной процедура внесения сведений в автоматизированный банк данных парка грузовых вагонов информационного вычислительного центра железнодорожных администраций (АБД ПВ ИВЦ ЖА).

    Никаких мероприятий, направленных на удержание вагонов и контейнеров иностранных железнодорожных администраций, не предусмотрено и не планируется.

    Таким образом, грузовые вагоны иностранных государств могут беспрепятственно курсировать по всей сети российских железных дорог в рамках действующих нормативных документов. Каких-либо ограничений нормативными правовыми актами Российской Федерации для них не предусматривается.

    Фото: сайт Минтранса


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