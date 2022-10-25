Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Голландии разрешают не выполнять антироссийские санкции
25.10.2022

В Голландии разрешают не выполнять антироссийские санкции


    • Правительство Нидерландов с конца февраля освободило от выполнения антироссийский санкций десятки компаний и организаций. За это время было выдано более 90 разрешений на освобождение от соблюдения санкций, введенных в отношении России, сообщает Нидерландская служба новостей (RTL Nieuws). Такие исключения в Нидерландах компаниям могут предоставлять министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования,

    «За этот период министерства в общей сложности предоставили 91 разрешение. Это сделано для того, чтобы обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях, – цитирует агентство заявление Министерства иностранных дел Нидерландов. – Например, в случаях, когда одной нидерландской компании необходимо было получить очередной платеж из России». Тогда МИД Нидерландов в виде исключения выдал одно разрешение на проведение платежа для дипломатических целей.

    «С апреля в Евросоюзе действует запрет на заходы в порты для судов под российским флагом. Однако Министерство инфраструктуры и водного хозяйства разрешило принимать суда с определенными грузами. Это касается, например, алюминия и продуктов питания, – говорится в сообщении RTL Nieuws. – Так, это ведомство выдало 34 разрешения российским судам зайти в порты страны».

    По данным агентства, нидерландские компании получили разрешение на сотрудничество с бывшими дочерними компаниями «Газпрома», которыми теперь владеет немецкая государственная компания SEFE Energy (Securing Energy for Europe), ранее Gazprom Germania. «По словам управляющих, в Россию не идет не цента», – отмечает агентство. В общей сложности голландское Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений.

    Министерство внешней торговли предоставило 13 таких разрешений, объяснив, что «причинами этого являются гуманитарные соображения и сотрудничество ЕС и России по исключительно гражданским вопросам».

    Министерство финансов выдало 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и попавших под санкции товаров.

    «Министерства не раскрывают названий компаний, поскольку это конфиденциальная информация», – цитирует RTL Nieuws МИД Нидерландов.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.05.2022
    Грузооборот российского транспорта, 3 месяца 2022: существенно снизились перевозки воздушным транспортом
    Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первых трех месяцев 2022 года составил порядка […]
    2022ГрузооборотРоссияТранспортный сектор
    0
    04.03.2022
    Цена санкций
    Заторы на терминалах в Европе, рост стоимости перевозок и срыв цепочек поставок
    MaerskзаторКонтейнерная линияСанкции
    0
    16.03.2022
    Маркировку товаров не отменят, но упростят ее введение
    Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и продолжит действовать, в новых товарных […]
    маркировкаМинпромторгРоссияСанкции
    0
    07.10.2022
    К 2030 году на российских верфях может быть построено более тысячи судов
    Более 1 тыс. судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, об […]
    Михаил Мишустинроссийские верфиРоссияСудостроение
    0
    13.05.2022
    Российские краны модернизируют для портовой инфраструктуры Пакистана
    Группа компаний «СММ» приступила к масштабному проекту по модернизации и поставке тяжелого грузоподъемного оборудования […]
    КраныМодернизацияПакистанРоссия
    0
    18.05.2022
    FESCO запускает морской сервис между Вьетнамом и Россией
    FESCO запускает новый морской сервис между Вьетнамом и Россией FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), […]
    FESCO ВМТПВьетнамРоссия
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    25.10.2022 DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
    25.10.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, 9 месяцев 2022
    24.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 42, 2022
    21.10.2022 Роттердам снизил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти