Правительство Нидерландов с конца февраля освободило от выполнения антироссийский санкций десятки компаний и организаций. За это время было выдано более 90 разрешений на освобождение от соблюдения санкций, введенных в отношении России, сообщает Нидерландская служба новостей (RTL Nieuws). Такие исключения в Нидерландах компаниям могут предоставлять министерства иностранных дел, экономики, финансов, инфраструктуры и образования,

«За этот период министерства в общей сложности предоставили 91 разрешение. Это сделано для того, чтобы обеспечить некоторую гибкость в конкретных случаях, – цитирует агентство заявление Министерства иностранных дел Нидерландов. – Например, в случаях, когда одной нидерландской компании необходимо было получить очередной платеж из России». Тогда МИД Нидерландов в виде исключения выдал одно разрешение на проведение платежа для дипломатических целей.

«С апреля в Евросоюзе действует запрет на заходы в порты для судов под российским флагом. Однако Министерство инфраструктуры и водного хозяйства разрешило принимать суда с определенными грузами. Это касается, например, алюминия и продуктов питания, – говорится в сообщении RTL Nieuws. – Так, это ведомство выдало 34 разрешения российским судам зайти в порты страны».

По данным агентства, нидерландские компании получили разрешение на сотрудничество с бывшими дочерними компаниями «Газпрома», которыми теперь владеет немецкая государственная компания SEFE Energy (Securing Energy for Europe), ранее Gazprom Germania. «По словам управляющих, в Россию не идет не цента», – отмечает агентство. В общей сложности голландское Министерство экономики и климата выдало 25 разрешений.

Министерство внешней торговли предоставило 13 таких разрешений, объяснив, что «причинами этого являются гуманитарные соображения и сотрудничество ЕС и России по исключительно гражданским вопросам».

Министерство финансов выдало 13 разрешений на освобождение от ограничений ряда замороженных активов и попавших под санкции товаров.

«Министерства не раскрывают названий компаний, поскольку это конфиденциальная информация», – цитирует RTL Nieuws МИД Нидерландов.