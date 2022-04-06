Российским судам запретят заходить в порты стран Евросоюза

Евросоюз объявил о санкциях в отношении российского угля и транспорта.

В частности, пятый пакет санкции ЕС против России предлагает полностью отказаться от российского угля, запретить заходы российских судов в порты Евросоюза и деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний на территории ЕС.

«Во-первых, мы введем запрет на ввоз угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год. Это сократит еще один важный источник доходов для России», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Кроме того, необходимо запретить российским судам и судам, эксплуатируемым Россией, заходить в порты ЕС, — продолжила она. — Некоторые исключения будут затрагивать предметы первой необходимости, такие как сельхозпродукция и продовольствие, гуманитарная помощь, а также энергия. Кроме того, мы предложим запрет на деятельность российских и белорусских автотранспортных компаний. Этот запрет резко ограничит возможности российской промышленности получать ключевые товары».

Также она озвучила предложение по адресным запретам на поставку полупроводников, высокотехнологичного и транспортного оборудования.

Фото: сайт ЕС