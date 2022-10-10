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Оливковое масло из Сирии на потоке
10.10.2022

Оливковое масло из Сирии на потоке

    • 7 октября сухогруз «Спарта II» «Оборонлогистики» доставил очередную партию сирийского оливкового масла в Новороссийск.

    Как сообщает пресс-служба «Оборонлогистики», в сентябре этого года судно «Спарта II» доставило в порт Тартус строительные материалы и промышленную продукцию. Обратным рейсом в Новороссийск прибыла очередная партия сирийского оливкового масла.suhogruz sparta ii Новости, Разное

    Первая партия, доставленная судном «Оборонлогистики» в августе, была успешно реализована в российских торговых сетях и получила положительные отзывы потребителей – как отмечают в компании, сирийское масло обладает легкой горчинкой, тонким фруктовым ароматом и подходит к любым блюдам.

    По информации «Оборонлогистики», в планах российской компании-импортёра увеличение поставок и расширение рынка сбыта, причём не только оливкового масла, но и ряда других продуктов питания из Сирии.

    Фото: «Оборонлогистика»


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