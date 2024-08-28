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Первое заседание Морской коллегии
28.08.2024

Первое заседание Морской коллегии

    • Под председательством помощника Президента Николая Патрушева состоялось первое заседание Морской коллегии Российской Федерации.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, были обсуждены приоритетные направления работы коллегии исходя из задач, определённых Президентом. Подчёркнуто, что основной задачей работы Морской коллегии является обеспечение координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти по вопросам реализации национальной морской политики.

    Было отмечено, что создание Морской коллегии обусловлено необходимостью выведения на новый качественный уровень государственного управления в сфере морской деятельности в связи с ростом геополитической напряжённости, беспрецедентным санкционным давлением на Россию.

    Отдельное внимание было уделено морской деятельности, направленной на социально-экономическое развитие страны и приморских территорий, а также на развитие внешнеэкономических связей.

    Были рассмотрены вопросы обеспечения стратегической стабильности в Мировом океане, защиты национальных интересов в Арктике. Затронута проблематика, связанная с отечественным судостроением, развитием портового хозяйства, сопряжением морских портов с внутренними водными путями и международными транспортными коридорами.

    Об актуальных проблемах в сфере морской деятельности и мерах по их преодолению в своих выступлениях рассказали Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, советник Президента Игорь Левитин, заместитель Министра иностранных дел Александр Грушко, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Александр Моисеев, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, генеральный директор АО «Объединённая судостроительная корпорация» Андрей Пучков, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

    Фото: Росатомфлот


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