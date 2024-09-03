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Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
03.09.2024

Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни

    • С 12 ноября 2024 года меняется подчинение Усть-Лужского таможенного поста, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

    В соответствии с приказом ФТС России от 19 июля 2024г. №717 «О совершенствовании структуры Балтийской и Кингисеппской таможен и о внесении изменений в приложение к приказу ФТС России от 21 декабря 2023 г. № 1222» в целях повышения эффективности деятельности таможенных органов Северо-Западного таможенного управления с 12 ноября Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни входит в структуру Балтийской таможни без изменения местоположения и региона деятельности.

    Фото: Глобал Портс


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