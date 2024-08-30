Назначен новый руководитель Росжелдора

Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Александр Сахаров. Распоряжение о его назначении №2371-р подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства, Алексей Дружинин освобождён от этой должности по его просьбе.

А.Сахаров родился в 1979 году в городе Петропавловске (Казахстан). Имеет два высших образования по специальностям «Инженер путей сообщения по организации и управлению» и «Экономист-менеджер», которые он получил в 2001 и 2002 годах в Уральском государственном университете путей сообщения.

В 2001-2011 годах работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в Республике Казахстан, В 2011-2017 годах трудился в Южно-Уральской дирекции управления движением ОАО «РЖД» в Челябинске.

В 2017 году перешёл на работу в Центральную дирекцию управления движением ОАО «РЖД» в Москве, с 2021 года занимал пост заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».

Фото: ОАО «РЖД»