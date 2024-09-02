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02.09.2024

Назначение в РЖД

    • Назначение в РЖДЗаместителем генерального директора РЖД — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) назначен Дмитрий Мурев, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

    Д.Мурев – выпускник Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», в ОАО «РЖД» он работает с 2009 года.

    С 31 декабря 2019 года до настоящего момента Д.Мурев возглавлял АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»), ранее занимал должности главного инженера и заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД по развитию. 

    В обязанности Д.Мурева в новой должности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.

    Фото: РЖД


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