Назначение в РЖД

Заместителем генерального директора РЖД — начальником Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) назначен Дмитрий Мурев, сообщили РЖД в своем телеграм-канале.

Д.Мурев – выпускник Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», в ОАО «РЖД» он работает с 2009 года.

С 31 декабря 2019 года до настоящего момента Д.Мурев возглавлял АО «РЖД Логистика» (дочернее общество ОАО «РЖД»), ранее занимал должности главного инженера и заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД по развитию.

В обязанности Д.Мурева в новой должности будут входить вопросы коммерческой деятельности компании в области грузовых перевозок.

Фото: РЖД