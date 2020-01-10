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М.Соколов о развитии жд инфраструктуры
10.01.2020

Новый генеральный в «РЖД Логистике»


    • Генеральным директором АО «РЖД Логистика» с 31 декабря 2019 года назначен Дмитрий Мурев. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было принято советом директоров 26 декабря 2019 года.

    На этом посту Д.Мурев сменил Вячеслава Валентика.

    Д.Мурев окончил Московский государственный технологический университет «Станкин», а также прошел дополнительную управленческую подготовку по программе IE Brown Executive MBA.

    В ОАО «РЖД» он работает с 2009 года, до настоящего назначения занимал должности главного инженера и заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД по развитию.


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