Новый генеральный в «РЖД Логистике»

Генеральным директором АО «РЖД Логистика» с 31 декабря 2019 года назначен Дмитрий Мурев. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующее решение было принято советом директоров 26 декабря 2019 года.

На этом посту Д.Мурев сменил Вячеслава Валентика.

Д.Мурев окончил Московский государственный технологический университет «Станкин», а также прошел дополнительную управленческую подготовку по программе IE Brown Executive MBA.

В ОАО «РЖД» он работает с 2009 года, до настоящего назначения занимал должности главного инженера и заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД по развитию.