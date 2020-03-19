ПКГ и «РЖД Логистика» переводят сотрудников на удаленку

«Первая грузовая компания» (ПГК) переводит часть сотрудников на удалённый режим работы. В подразделениях, где это трудно осуществить, работники будут приходить в офис согласно разработанному графику.

«Дистанционный формат никак не скажется на нашей скорости принятия решений, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами», – отметил генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.

Среди других мер – сведение к минимуму количества очных встреч и совещаний, в том числе с внешними посетителями. Предпочтение отдается дистанционным способам обсуждения вопросовВ компании отменяются все заграничные командировки, командировки по России допускаются только в случае крайней необходимости по согласованию с руководством ПГК.

АО «РЖД Логистика» переводит на удаленный режим работы персонал центрального аппарата и обособленного подразделения в Москве. Перевод сотрудников пройдет в два этапа – 20 и 25 марта, удаленный режим работы будет действовать до нормализации эпидемиологической ситуации. При этом сохранится установленный режим рабочего времени,

«Удаленный режим работы не повлияет на работоспособность компании, услуги будут оказываться на стабильно высоком уровне», — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев.