Р.Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября 2024 года № 9 Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Р.Давыдов в таможенных органах с 2008 года, более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 года по май 2024 года – временно исполняющий обязанности главы ФТС России.

Р.Давыдов имеет богатый дипломатический опыт. Представлял интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 года по 2016 год – глава Комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 года по 2017 год – председатель Совета ВТамО, с 2017 года по 2019 год – вице-председатель Совета ВТамО.

Фото: ЕЭК