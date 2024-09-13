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Р.Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК
13.09.2024

Р.Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству ЕЭК

    • Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 сентября 2024 года № 9 Руслан Давыдов назначен министром по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

    Р.Давыдов в таможенных органах с 2008 года, более 10 лет – заместитель, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы. С февраля 2023 года по май 2024 года – временно исполняющий обязанности главы ФТС России.

    Р.Давыдов имеет богатый дипломатический опыт. Представлял интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). С 2014 года по 2016 год – глава Комитета по аудиту Совета ВТамО, с 2016 года по 2017 год – председатель Совета ВТамО, с 2017 года по 2019 год – вице-председатель Совета ВТамО.

    Фото: ЕЭК


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