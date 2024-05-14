Назначения в руководстве Администрации Президента

Подписаны указы о назначении в руководстве Администрации Президента, сообщает пресс-служба Кремля. Своими указами глава государства назначил:
- Вайно Антона Эдуардовича – Руководителем Администрации Президента Российской Федерации;
- Громова Алексея Алексеевича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Кириенко Сергея Владиленовича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Козака Дмитрия Николаевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Орешкина Максима Станиславовича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Островенко Владимира Евгеньевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
- Пескова Дмитрия Сергеевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации.
- Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности;
- Мединского Владимира Ростиславовича – помощником Президента Российской Федерации;
- Миронова Дмитрия Юрьевича – помощником Президента Российской Федерации;
- Патрушева Николая Платоновича – помощником Президента Российской Федерации;
- Ушакова Юрия Викторовича – помощником Президента Российской Федерации;
- Фурсенко Андрея Александровича – помощником Президента Российской Федерации;
- Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича – помощником Президента Российской Федерации;
- Брычеву Ларису Игоревну – помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации;
- Калимулина Дмитрия Рафаэльевича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации;
- Шалькова Дмитрия Владиславовича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации;
- Китаева Владислава Николаевича – руководителем протокола Президента Российской Федерации;
- Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
- Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
- Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе;
- Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
- Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
- Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
- Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
- Кобякова Антона Анатольевича – советником Президента Российской Федерации;
- Левитина Игоря Евгеньевича – советником Президента Российской Федерации (отдельным указом на И.Левитина возложены обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта);
- Фадеева Валерия Александровича – советником Президента Российской Федерации;
- Ямпольскую Елену Александровну – советником Президента Российской Федерации;
- Иванова Сергея Борисовича – специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
- Муравьева Артура Алексеевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- Минха Гарри Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
- Коновалова Александра Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации;
- Казаринова Михаила Анатольевича – заместителем руководителя протокола Президента Российской Федерации;
- Свиридова Юрия Константиновича – заместителем пресс-секретаря Президента Российской Федерации.