Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Назначения в руководстве Администрации Президента
14.05.2024

Назначения в руководстве Администрации Президента

    • Подписаны указы о назначении в руководстве Администрации Президента, сообщает пресс-служба Кремля. Своими указами глава государства назначил:

    • Вайно Антона Эдуардовича – Руководителем Администрации Президента Российской Федерации;
    • Громова Алексея Алексеевича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Кириенко Сергея Владиленовича – первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Козака Дмитрия Николаевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Орешкина Максима Станиславовича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Островенко Владимира Евгеньевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
    • Пескова Дмитрия Сергеевича – заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарем Президента Российской Федерации.
    • Дюмина Алексея Геннадьевича – помощником Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности;
    • Мединского Владимира Ростиславовича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Миронова Дмитрия Юрьевича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Патрушева Николая Платоновича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Ушакова Юрия Викторовича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Фурсенко Андрея Александровича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича – помощником Президента Российской Федерации;
    • Брычеву Ларису Игоревну – помощником Президента Российской Федерации – начальником Государственно-правового управления Президента Российской Федерации;
    • Калимулина Дмитрия Рафаэльевича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Референтуры Президента Российской Федерации;
    • Шалькова Дмитрия Владиславовича – помощником Президента Российской Федерации – начальником Контрольного управления Президента Российской Федерации;
    • Китаева Владислава Николаевича – руководителем протокола Президента Российской Федерации;
    • Щеголева Игоря Олеговича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе;
    • Гуцана Александра Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
    • Устинова Владимира Васильевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе;
    • Чайку Юрия Яковлевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе;
    • Комарова Игоря Анатольевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
    • Якушева Владимира Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе;
    • Серышева Анатолия Анатольевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;
    • Кобякова Антона Анатольевича – советником Президента Российской Федерации;
    • Левитина Игоря Евгеньевича – советником Президента Российской Федерации (отдельным указом на И.Левитина возложены обязанности специального представителя Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта);
    • Фадеева Валерия Александровича – советником Президента Российской Федерации;
    • Ямпольскую Елену Александровну – советником Президента Российской Федерации;
    • Иванова Сергея Борисовича – специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта;
    • Муравьева Артура Алексеевича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
    • Минха Гарри Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
    • Коновалова Александра Владимировича – полномочным представителем Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации;
    • Казаринова Михаила Анатольевича – заместителем руководителя протокола Президента Российской Федерации;
    • Свиридова Юрия Константиновича – заместителем пресс-секретаря Президента Российской Федерации.

    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.01.2024
    На «Балтийском заводе» заложили атомный ледокол «Ленинград»
    С участием президента РФ Владимира Путина
    Балтийский заводзакладка суднаЛедоколОСК
    0
    12.04.2024
    В.Путин дал поручения по развитию отечественного гражданского судостроения
    По итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 14 марта, президент РФ Владимир Путин поручил […]
    гражданское судостроениепорученияПутин Владимир Владимирович
    0
    29.02.2024
    В.Путин снова предложил зарубежным логистическим компаниям использовать Севморпуть
    Президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным логистическим компаниям использовать возможности Северного морского пути. Об […]
    верфиимпортозамещениеиностранные компанииПутин Владимир Владимирович
    0
    24.04.2024
    Смена руководства в «Усть-Луга Ойл»
    Акционеры АО «Усть-Луга Ойл» на своем внеочередном собрании 18 апреля приняли решение о назначении […]
    НазначенияТоп-менеджментУсть-Луга Ойл
    0
    01.03.2024
    «Время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут» – В.Путин
    Выступая вчера с посланием к Федеральному Собранию, Владимир Путин затронул вопрос, который уже ранее […]
    ГраницаДосмотрПутин Владимир Владимирович
    0
    12.04.2024
    По Севморпути уже прошло несколько тысяч тонн белорусских грузов
    По Северному морскому пути уже прошло несколько тысяч тонн белорусских грузов. Об это заявил […]
    Александр ЛукашенкоБеларусьПутин Владимир ВладимировичРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.05.2024 Прибалтика в TEU, Q1 2024
    14.05.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2024 в деталях
    14.05.2024 Свыше 1 млн TEU введено в строй с начала года
    13.05.2024 32 отмененных рейса, с 20 по 24 неделю 2024
    13.05.2024 Корейские порты проигрывают китайским
    13.05.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 19 неделя 2024
    Госрегулирование Показать всё
    14.05.2024 Назначения в руководстве Администрации Президента
    06.05.2024 Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
    03.05.2024 Часть грузопотока в направлении портов Азово-Черноморского бассейна перераспределят
    02.05.2024 Одобрен запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба
    02.05.2024 Установлены квоты на вывоз минеральных удобрений
    26.04.2024 Совещание в правительстве по поставкам нефтепродуктов жд транспортом
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •