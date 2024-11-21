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21.11.2024

Назначен начальник Выборгской таможни

    • Приказом ФТС России от 19 ноября 2024г. № 3580-КС полковник таможенной службы Георгий Иванов назначен начальником Выборгской таможни, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

    Г.Иванов в таможенных органах с 2001 года, начинал службу в Сибирском таможенном управлении инспектором отдела контроля соблюдения законности, с 2018 года до настоящего назначения занимал должность заместителя начальника Северо-Западной оперативной таможни. Неоднократно поощрялся ведомственными и государственными наградами. 

    Фото: пресс-служба СЗТУ


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