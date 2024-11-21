Назначен начальник Выборгской таможни

Приказом ФТС России от 19 ноября 2024г. № 3580-КС полковник таможенной службы Георгий Иванов назначен начальником Выборгской таможни, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Г.Иванов в таможенных органах с 2001 года, начинал службу в Сибирском таможенном управлении инспектором отдела контроля соблюдения законности, с 2018 года до настоящего назначения занимал должность заместителя начальника Северо-Западной оперативной таможни. Неоднократно поощрялся ведомственными и государственными наградами.

Фото: пресс-служба СЗТУ