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Грузы РЖД, 7 месяцев 2024: минус 3,4%
09.12.2024

Назначения в РЖД

    • Произведен ряд кадровых изменений в структуре РЖД.

    Как сообщила компания в своем телеграм-канале, Валерий Танаев назначен заместителем генерального директора — главным инженером РЖД. Трудовую деятельность В.Танаев начал на Западно-Сибирской железной дороге, работал главным инженером Северо-Кавказской и Октябрьской магистралей, руководил двумя железными дорогами – Северной (с 2017 по 2022 год) и Московской (с 2022 по 2024 год).

    Павел Иванов назначен начальником Московской железной дороги. Он 11 лет работал в Центральной дирекции управления движением, в том числе более 9 лет возглавляя её, при этом 5 лет был заместителем генерального директора РЖД, с октября 2020 года руководил Юго-Восточной железной дорогой.

    Игорь Наталенко назначен начальником Юго-Восточной железной дороги. Он с 2019 года работал первым заместителем начальника Северной железной дороги, а до этого более 20 лет на различных должностях на Октябрьской железной дороге.

    Фото: РЖД


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