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Полимеры в жд строительстве на Транссибе
22.10.2024

Полимеры в жд строительстве на Транссибе

    • На Транссибе уложен первый участок пути новой конструкции с применением полимеров, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-аккаунте.

    «Технология прошла эксплуатационные испытания на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. Инновационный путь длиной 2,8 км построили на перегоне Заозёрная – Камала в Красноярском крае. На поверхности земполотна создали специальный подбалластный защитный слой. Сформировали его методом смешивания увлажнённых песчано-щебеночной смеси, цемента и полимеров с помощью специальной дорожной машины. При укладке использовали модернизированные рельсовые скрепления и шпалы повышенной износостойкости», – говорится в сообщении.

    Оценивать параметры эффективности инноваций в реальных условиях движения поездов будут в течение года. Ожидается, что новая технология позволит почти в 2 раза увеличить ресурс пути – до 2,5 млрд тонн брутто.

    Фото: РЖД


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