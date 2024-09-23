Смена рулевого в FESCO

Транспортная группа FESCO сообщила, что президентом Группы с 23 сентября 2024 года назначен Пётр Иванов. Занимавший эту должность с 2020 года Аркадий Коростелев покидает FESCO.

Соответствующие решения принял Совет директоров ПАО «ДВМП» (головная компания FESCO).

«Подвижность структуры рынков в текущей обстановке требует от нас выверенных и слаженных с партнерами и акционерами действий. Статус FESCO как одного из лидеров транспортной отрасли ко многому обязывает — не только сохранять позиции, но и развивать новые направления, использовать современные технологии и практики в достижении целей логистического суверенитета страны. Для этого потребуется постоянное совершенствование профессиональных навыков специалистов и производственных процессов, наращивание производительности труда. Наряду с бизнес-целями продолжим уделять должное внимание развитию регионов присутствия Группы. Признателен за оказанное доверие и готов приложить все имеющиеся силы и знания для дальнейшего роста Группы», — цитирует П.Иванова пресс-служба FESCO.

П.Иванов обладает большим управленческим опытом работы в федеральных компаниях транспортной отрасли, профильных органах власти отметили в группе.

Фото: FESCO