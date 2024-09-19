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Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%
19.09.2024

Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2024 года увеличился на 5,7% относительно показателя августа прошлого года.

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    Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 4,1%, экспорт – на 4,7%. В каботаже было перевалено на 14,3% больше, чем в августе 2023 года. Транзит снизился на 41,3%.

    Груженых контейнеров было обработано на 9,7% больше, чем в августе 2023 года. Из общего объема груженых 7,8% приходилось на рефконтейнеры, 92,2% – на сухие.

    53,3% груженых контейнеров прошло в импорте, 23,4% – в экспорте, 21,7% – в каботаже и 1,6% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 4%.

    В августе 2024 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 51,6%, Балтийский бассейн обработал 26,9%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 16,2%, 5% и 0,2% соответственно.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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