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Оборот мировых контейнерных линий, 6 месяцев 2024
20.09.2024

Аналитический дайджест SeaNews, 16-20 сентября 2024

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2024

    Контейнерооборот Шанхая по итогам 8 месяцев 2024 года составил 34,8 млн TEU, на 8,4% больше аналогичного показателя 2023 года.

    Рейтинг морских линейных операторов в РФ

    Команда цифровой платформы SeaLogic провела исследование рынка контейнерных перевозок в России за второй квартал 2024 года и составила рейтинг судоходных операторов, работающих на регулярных контейнерных линиях в российские порты.

    Контейнерные порты Турции, 8 месяцев 2024

    Контейнерооборот через порты Турции по итогам 8 месяцев 2024 года вырос на 8,4% и составил чуть больше 9 млн TEU.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 38 неделя 2024

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 38 неделе 2024 года снизился по сравнению с предыдущей неделей на 5% до 3970 долларов за 40-футовый контейнер.

     

    Российский транспортный сектор

    Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2024

    Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 8 месяцев 2024 года выросли на 17,1%.

    Грузооборот российского транспорта, 7 месяцев 2024

    Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июля 2024 года составил 5 млрд 23 млн тонн – на 3,45% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    Погрузка на жд на восточном направлении выросла

    «Российские железные дороги» в январе-августе 2024 года увеличили погрузку в восточном направлении на 2% до 195,5 млн тонн, сообщила компания в своем телеграм-аккаунте.

    Жд перевозки морепродуктов из Приморья, 8 месяцев 2024

    Перевозки тихоокеанских морепродуктов из Приморья по сети РЖД в январе-августе 2024 года выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в августе 2024 в деталях

    Контейнерооборот всех морских портов России в августе 2024 года увеличился на 5,7% относительно показателя августа прошлого года и составил 446,8 тыс. TEU.

    Контейнерооборот российских портов в августе 2024 вырос на 5,7%

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт вырос на 4,1%, экспорт – на 4,7%.

    Грузооборот российских портов в августе 2024 в деталях

    Грузооборот всех морских портов России в августе 2024 года снизился на 2,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года и составил 72,3 млн тонн.

    Грузооборот российских портов в августе 2024 снизился на 2,9%

    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в августе 2024 года приходилось 78,3% всего грузооборота, уменьшился на 1,9%. 

    Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2024 в деталях

    В августе 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя августа прошлого года на 6,3% и составил 120,2 тыс. TEU.

     

    Товарооборот РФ

    Товарооборот Россия – Армения в январе-июле 2024

    По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-июле 2024 года составили 1,6 млрд долларов, на 22,4% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года. 

    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 7 месяцев 2024

    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 7 месяцев 2024 года сократился на 29,1% и составил 39,8 млрд евро.

    Морские перевозки между Россией и Евросоюзом, 7 месяцев 2024

    По данным Евростата, совокупный объем морских перевозок между странами Евросоюза и Россией по итогам 7 месяцев 2024 года сократился на 26,8%, составив 14,45 млн тонн. 

     

    Фрахтовый рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2024

    На 37 неделе 2024 года практически на всех исследуемых трейдах наблюдается cнижение ставок. Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии, а также Южной Америки выросли.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 38, 2024

    На 38 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта незначительно выросли. В Каспийском регионе ставки также пошли вверх.

    Фрахтовый рынок Черного моря, 38 неделя, 2024

    На 38 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск демонстрируют разнонаправленную динамику.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 38, 2024

    На 38 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских портов увеличились.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 38, 2024

    Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются не прежнем уровне, не меняясь на протяжении восьми недель подряд.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2024

    На 38 неделе года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах демонстрируют разнонаправленную динамику. 

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 38 неделя 2024

    На 38 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах России выросли.

     

    Фото: Shipspotting

     

     


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