Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2024
17.09.2024

Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2024

    • Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 8 месяцев 2024 года выросли на 17,1%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 22,8 млн тонн.

    БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 16,6 млн тонн (+26,2%), Юга — 2,6 млн тонн (+7,4%), Дальнего Востока — 92,6 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

    Всего с января по август 2024 года на сети железных дорог было погружено 45,1 млн тонн удобрений – на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (12,2 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманской области (10 млн тонн, +5,3%) и Новгородской области (3,5 млн тонн, +10,7%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2024
    На 13 неделе года в Азово-Черноморском регионе сохраняется тренд на повышение ставок фрахта. Так, […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    19.01.2024
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 3 неделя 2024
    Цены на бункерное топливо незначительно выросли
    Только для подписчиков
    2024Бункерное топливоБункеровкаРоссия
    0
    12.02.2024
    100 отмененных рейсов, с 7 по 11 неделю 2024
    По информации аналитического агентства Drewry, с 7 недели по 11 неделю 2024 года объявлено […]
    2024Отмена рейсов
    0
    19.02.2024
    Строительство Мурманского транспортного узла должно быть завершено в декабре 2024 года
    Весь проект по строительству Мурманского транспортного узла должен быть полностью завершен в декабре 2024 […]
    2024ЛавнаМурманский транспортный узелСтроительство
    0
    25.06.2024
    Товарооборот Россия – Индия в январе-апреле 2024 года
    По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот между Россией и Индией в январе-апреле […]
    Только для подписчиков
    2024ИндияТоварооборот
    0
    26.06.2024
    Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, 4 месяца 2024
    По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза по итогам первых 4 […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.09.2024 Рейтинг морских линейных операторов в РФ
    17.09.2024 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2024
    16.09.2024 Как «расшить» Восточный полигон для контейнеров
    16.09.2024 Ренессанс российской контейнерной логистики
    16.09.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2024
    13.09.2024 Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •