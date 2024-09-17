Экспортные перевозки удобрений по жд, 8 месяцев 2024

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам 8 месяцев 2024 года выросли на 17,1%. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, их объем достиг 22,8 млн тонн.

БОльшая часть экспортных удобрений была перевезена в направлении портов. Так, в направлении портов Северо-Запада было перевезено 16,6 млн тонн (+26,2%), Юга — 2,6 млн тонн (+7,4%), Дальнего Востока — 92,6 тыс. тонн (рост в 1,8 раза).

Всего с января по август 2024 года на сети железных дорог было погружено 45,1 млн тонн удобрений – на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего удобрений было отгружено из Пермского края (12,2 млн тонн, рост в 1,3 раза), Мурманской области (10 млн тонн, +5,3%) и Новгородской области (3,5 млн тонн, +10,7%).

Фото: РЖД