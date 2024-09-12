Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024
12.09.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2024
    Top-25 контейнерных линий на 1 апреля 2024 года
    По состоянию на 1 апреля 2024 года 25 крупнейших контейнерных линий в совокупности контролировали, […]
    Только для подписчиков
    2024Top-25 линий
    0
    12.09.2024
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 37, 2024
    На 37 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели. В […]
    Только для подписчиков
    2024Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    21.05.2024
    Открыта навигация на терминале Беринговский в порту Анадырь
    В морском порту Анадырь наступили благоприятные гидрометеорологические условия, удовлетворяющие требованиям безопасности мореплавания и стоянки […]
    2024АнадырьБеринговскийНавигация
    0
    16.02.2024
    Грузооборот российских портов в январе 2024 в деталях
    Грузооборот всех морских портов России в январе 2024 года снизился на 6,2% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2024ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    16.08.2024
    Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-май 2024
    По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-мае 2024 года […]
    Только для подписчиков
    2024ЕвросоюзЕвростатИмпорт
    0
    27.04.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 17, 2024
    На 17 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск снизились относительно […]
    Только для подписчиков
    2024Азово-Черноморский бассейнЗерноФрахтовые ставки
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.09.2024 Контейнерный поезд из Владивостока в Тольятти
    12.09.2024 Новый контейнерный сервис из Екатеринбурга в Красноярск
    12.09.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 36 неделя 2024
    12.09.2024 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2024
    11.09.2024 Тестовая партия автомобилей из Китая в Open Top’ах
    11.09.2024 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2024
    Госрегулирование Показать всё
    11.09.2024 Еще 9 российских судов под санкциями
    09.09.2024 Дания закрыла свои порты для 27 судов, связанных с Россией
    03.09.2024 Усть-Лужский таможенный пост войдет в структуру Балтийской таможни
    30.08.2024 Назначен новый руководитель Росжелдора
    28.08.2024 Первое заседание Морской коллегии
    27.08.2024 Санкции против судов, перевозящих российский СПГ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •