Грузооборот российского транспорта, 7 месяцев 2024

Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июля 2024 года составил 5 млрд 23 млн тонн – на 3,45% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 7 месяцев 2023 года на 9,6% и составили 3,96 млрд тонн.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 699,05 млн тонн, на 3,45% меньше показателя января-июля 2023 года.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 625,1 млн тонн, что выше уровня 7 месяцев 2023 года на 2,3%.

Морским транспортом за январь-июль 2024 года было перевезено 18,9 млн тонн, на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 51,96 млн тонн – на 3% ниже показателя 6 месяцев 2023 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил 255,4 тыс. тонн, показав рост на 1,75%.

В июле 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом увеличился на 5,8% до 882,2 млн тонн.

Фото: РЖД