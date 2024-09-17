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Назначение в РЖД
17.09.2024

Грузооборот российского транспорта, 7 месяцев 2024

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июля 2024 года составил 5 млрд 23 млн тонн – на 3,45% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 7 месяцев 2023 года на 9,6% и составили 3,96 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 699,05 млн тонн, на 3,45% меньше показателя января-июля 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 625,1 млн тонн, что выше уровня 7 месяцев 2023 года на 2,3%.

    Морским транспортом за январь-июль 2024 года было перевезено 18,9 млн тонн, на 1,1% меньше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 51,96 млн тонн – на 3% ниже показателя 6 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 255,4 тыс. тонн, показав рост на 1,75%.

    В июле 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом увеличился на 5,8% до 882,2 млн тонн.

    Фото: РЖД


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