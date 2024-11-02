Аналитический дайджест SeaNews, 28 октября – 2 ноября 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 44 неделе 2024 года увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 4% до 3213 долларов за 40-футовый контейнер.

Морские перевозки

Транзит судов через турецкие проливы, 9 месяцев 2024

По итогам января-сентября 2024 года через турецкие проливы прошло порядка 65,8 тыс. судов – на 4,4% больше, чем за тот же период 2023 года.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024: выросла перевалка руды

В сентябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,5% относительно показателя сентября прошлого года.

Грузы РЖД, 10 месяцев 2024: минус 4.2% к январю-октябрю 2023

По итогам 10 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 986,6 млн тонн.

Товарооборот РФ

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-август 2024

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года составил 2,88 млн тонн на сумму 21,4 млрд евро.

Грузовые авиаперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-август 2024

По данным Евростата, объем грузовых авиаперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года составил 2,9 тыс. тонн на сумму почти 1,3 млрд евро.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-август 2024

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2024 года составил 24,1 млн тонн на сумму почти 11,6 млрд евро.

Оборот товаров, перемещаемых своим ходом, между РФ и ЕС, январь-август 2024

По данным Евростата, оборот товаров, перемещаемых своим ходом между Россией и Евросоюзом, в январе-августе 2024 года в денежном выражении составил 47,6 млн евро.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2024

На 44 неделе 2024 года на исследуемых трейдах наблюдается разнонаправленная динамика.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 44, 2024

На 44 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта остаются на уровне прошлой недели. В Каспийском регионе ставки продолжают расти.

Фрахтовый рынок Черного моря, 44 неделя, 2024

На 44 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 44, 2024

На 44 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских портов не изменились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 44, 2024

Фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая остаются на уровне прошлой недели.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 44 неделя 2024

На 44 неделе 2024 года цены на все виды бункерного топлива почти во всех исследуемых портах повысились.

Фото: Тритон