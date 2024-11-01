Грузы РЖД, 10 месяцев 2024: минус 4.2% к январю-октябрю 2023

По итогам 10 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 986,6 млн тонн.

По большинству номенклатурных позиций наблюдается отрицательная динамика.

По данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 273,4 млн тонн – на 6,2% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 0,8% до 172,5 млн тонн.

Погрузка железной и марганцевой руды за январь-октябрь 2024 года снизилась на 2,6% до 90,7 млн тонн, строительных грузов – на 13,9% до 96,4 млн тонн.

Объем погрузки черных металлов уменьшился на 10,2% до 51,1 млн тонн, химикатов и соды – на 3% до 17,5 млн тонн, цемента – на 3,8% до 20,5 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 8,4% до 13,7 млн тонн, лома черных металлов – на 18,6% до 9,5 млн тонн, лесных грузов – на 1,5% до 22,2 млн тонн, зерна – на 2,1% до 25,8 млн тонн.

В то же время, по итогам 10 месяцев 2024 года увеличилась погрузка химических и минеральных удобрений – на 6,1% до 55,9 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 3,4% до 27,7 млн тонн, кокса – на 3,5% до 9,9 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 1% до 99,7 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД в октябре 2024 года составила 96,9 млн тонн, на 6,2% меньше, чем годом ранее и на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце. Выросла погрузка железной руды (+3,1% к октябрю 2023 года) и лесных грузов (+3,3%)..

Грузооборот за 10 месяцев 2024 года составил 2087 млрд тарифных т/км, что на 5,6% меньше показателя прошлого года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 6,1% до 2576,7 млрд т/км.

В октябре грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 9% и составил 251,2 млрд т/км.

Фото: РЖД