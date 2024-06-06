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Грузооборот российского транспорта, 4 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,3%
06.06.2024

Грузооборот российского транспорта, 4 месяца 2024: перевозки увеличились на 0,3%

    • Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по января-апреля 2024 года составил 2,68 млрд тонн – на 0,3% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 4 месяцев 2023 года на 0,6% и составили 1,88 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода достигли 398,5 млн тонн, что на 3,3% меньше показателя января-апреля 2023 года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 381 млн тонн, что выше уровня 4 месяцев 2023 года на 2,6%.

    Перевозки морским транспортом за январь-апрель 2024 года достигли уровня 11,1 млн тонн, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 9,7 млн тонн – на 6,1% больше показателя 4 месяцев 2023 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 139 тыс. тонн. По сравнению с показателем января-апреля 2023 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 1,1%.

    В апреле 2024 года в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный объем перевозок грузов российским транспортом снизился на 4,4% до 667,5 млн тонн.


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