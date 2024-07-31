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Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%
31.07.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%

    • В июне 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июня прошлого года на 31,3%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 49%. Импорт составил на 17,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 24,8%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года составляла 28,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 39% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 15,2% приходилось на рефконтейнеры, 84,8% – на сухие.

    46,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 30,5% – в экспорте, 23,4% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 15,5%.

    В июне 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,6%, Калининград обработал 14,3%, на Усть-Лугу приходился 1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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