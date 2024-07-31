Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2024 вырос на 31,3%

В июне 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя июня прошлого года на 31,3%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 49%. Импорт составил на 17,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 24,8%.
Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в июне 2024 года составляла 28,2%.
Груженых контейнеров было обработано на 39% больше, чем в июне 2023 года. Из общего объема груженых 15,2% приходилось на рефконтейнеры, 84,8% – на сухие.
46,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 30,5% – в экспорте, 23,4% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров выросла на 15,5%.
В июне 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,6%, Калининград обработал 14,3%, на Усть-Лугу приходился 1%.
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