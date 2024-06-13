Российский экспорт и импорт, 4 месяца 2024

Внешнеторговый оборот России по итогам января-апреля 2024 года составил 219,7 млрд долларов – на 3,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Импорт

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении снизился по сравнению с 4 месяцами 2023 года на 9,1% до 84,6 млрд долларов.

В целом по всей структуре импорта в стоимостном выражении отмечается отрицательная динамика.

По данным ФТС, чуть более половины (50,7%) суммарной таможенной стоимости поставок из-за рубежа приходится на категорию «машины, оборудование и транспортные средства и другие товары». В сравнении с 4 месяцами прошлого года ввоз товаров в Россию этой категории снизился на 4,2% до 42,8 млрд долларов.

На долю «продукции химической промышленности, каучука» в отчетном периоде года приходилось 19%. Ввоз продукции химпрома также снизился – на 20,8% до 16 млрд долларов. Импорт «продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного)» снизился на 8,6% до 11,5 млрд долларов (доля 13,6%).

Наиболее существенное падение наблюдается в поставках товаров группы группе «минеральные продукты» – на 23,6% (до 1,4 млрд долларов) и «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» – на 23,3% (до 962 млн долларов).

Экспорт

Экспорт товаров из России в адрес стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с 4 месяцами 2023 года снизился, но не намного – на 0,3% до 135,1 млрд долларов.

62,7% суммарной таможенной стоимости экспортных поставок в страны дальнего зарубежья составили «минеральные продукты». За четыре месяца этого года Россия в денежном выражении экспортировала минеральных продуктов на 84,7 млрд долларов, на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На «металлы и изделия из них» в экспортной структуре поставок в январе-апреле 2024 года приходилось 13,1%. По итогам отчетного периода экспорт металлов сократился в стоимостном выражении на 4,4% до 17,7 млрд долларов.

Наиболее существенный рост по итогам 4 месяцев этого года отмечается в экспорте «кожевенного сырья, пушнины и изделий из них» – на 40,6% (до 73 млн долларов) и «текстиля, текстильных изделий и обуви» – на 26,9% (до 638,5 млн долларов).

По остальным экспортным таможенным группам товаров наблюдается отрицательная динамика.