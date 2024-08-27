Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2024: выросла перевалка сахара

В июле 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 3,8% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на долю которого в отчетном месяце приходилось 68,8% всех грузов, сократился на 2%. В каботаже было перевалено на 29,7% меньше, чем годом ранее. Импорт снизился на 5,8%. Транзит, напротив, увеличился на 3%.

В июле этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,1%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В июле 2024 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 33,6% и 17,3% от общего объема перевалки соответственно. На зерно приходилось 22,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте сахара, перевалка которого выросла в 2,6 раза. Цветных металлов было обработано в 2,1 раза больше, чем в июле 2023 года, оборот прочих насыпных грузов увеличился на 28,4%.

Наиболее значительно, на 63,6% снизилась перевалка тарно-штучных грузов. Рефгрузов перевалили на 53% меньше, чем в июле 2023 года, прочих навалочных – на 29,5% меньше.

В июле 2024 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 58%, доля порта Тамань была 11,8%, порта Кавказ – 9,2%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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