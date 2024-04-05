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Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024
05.04.2024

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024

    • По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 14 неделе 2024 года снизился по сравнению с прошлой неделей на 3,2% до 2836 долларов за 40-футовый контейнер.

    При этом индекс Drewry WCI на 65,8% выше значения, зафиксированного на 14 неделе 2023 года и на 100% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024

    По данным Drewry, ставка из Шанхая в Геную снизилась на 5% до 3614 долларов за 40-футовый контейнер.

    На 3% уменьшились ставки на направлении Шанхай – Роттердам, Азия – тихоокеанское побережье США и Азия – атлантическое побережье США, до 3078, 3704 и 4894 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

    На 2%, до 794 и до 622 долларов за 40-футовый контейнер снизились ставки на направлении Роттердам – Шанхай и Нью-Йорк – Роттердам соответственно.

    На 1% упала ставка из Роттердама в Нью-Йорк и составила 2244 доллара за 40-футовый контейнер.

    В то же время ставка на трейде тихоокеанское побережья США – Азия осталась на уровне прошлой недели.

    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 14 неделя 2024

    По оценкам Drewry, на следующей неделе спотовые ставки незначительно снизятся.

    График и таблица: Drewry

    Фото: Shipspotting / Michael Schindler

     


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