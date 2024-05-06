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Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2024: выросла химических и минеральных удобрений
06.05.2024

Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2024: выросла химических и минеральных удобрений

    • В марте 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 3,3% относительно показателя марта прошлого года.

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    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2024: выросла химических и минеральных удобрений

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    Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 88,5% всех грузов, вырос на 0,7%. В импорте было перевалено на 7,2% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 49,9%, транзит – на 39,5%.

    В марте 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 31,7%, нефтепродуктов – 18,4% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в марте 2024 года приходилось 18%, на химические и минеральные удобрения – 14,2%.

    При этом самая высокая динамика была в перевалке металлолома, оборот которого вырос на 71,2%. Грузов в контейнерах было обработано на 63,2% больше, чем в марте 2023 года, химических и минеральных удобрений – на 60,5% больше.

    Наиболее значительно, на 83,9% снизилась перевалка лесных грузов. Цветных металлов было обработано на 68,9% меньше, чем годом ранее. Оборот тарно-штучных сократился на 52,8%.

    В марте 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 45,6%, Приморск обработал 24,9%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20,6%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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