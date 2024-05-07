Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 18 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 18 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 0,7% до 2725 долларов за 40-футовый контейнер.

При этом индекс Drewry WCI на 54,6% выше значения, зафиксированного на 18 неделе 2023 года и на 92% выше среднегодового допандемийного уровня 2019 года (1420 долларов за 40-футовый контейнер).

По данным Drewry, ставка на маршруте Шанхай – Генуя выросла на 3% до 3717 долларов за 40-футовый контейнер. Ставка из Шанхая в Роттердам увеличилась на 2% и составляла 3103 доллара за 40-футовый контейнер.

В то же время ставки на трейдах Роттердам – Шанхай и Азия – тихоокеанское побережья США уменьшились на 1% до 739 и 3371 долларов за 40-футовый контейнер соответственно.

Ставки на направлениях тихоокеанское побережья США – Азия, Азия – атлантическое побережье США, Нью-Йорк – Роттердам и Роттердам – Нью-Йорк сохранились на уровне 17 недели.

По оценкам Drewry, на этой неделе спотовые ставки из Китая будут стабильными.

График и таблица: Drewry

Фото: Shipspotting / MKPhotography